Hasselt -

Ook volgens Geert Molenberghs, professor Biostatistiek aan de UHasselt, zullen we nog tot en met het voorjaar van 2021 moeten leven met maatregelen en beperkingen in de strijd tegen het coronavirus. Mondmaskers in winkels, afstand houden en reizen met kleurcodes zullen de norm blijven, nog zeker tot er een vaccin is voor het coronavirus.