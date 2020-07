Boekhandels halen recordomzet door coronacrisis

/ Hasselt - Corona heeft ons meer boeken doen kopen bij de boekhandel.

Sommigen hadden meer tijd, anderen keken met smetvrees naar bibliotheken. Sommige Limburgse boekenwinkels spreken van een leeswoede als in de kerstperiode. Boekhandel Grim in Hasselt zag vorige maand de verkoop met 50 procent stijgen. Tijdens de lockdown bezorgde de handelaar boeken per fiets aan huis, maar vooral nu de winkel weer open is, ziet hij een piek. Toen de boekhandels op 11 mei weer opengingen, stonden de kopers paraat.