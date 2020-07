Jan Vertonghen en Toby Alderweireld starten voor het eerst sinds februari nog eens met hun tweetjes achterin bij Tottenham

Jan Vertonghen en Toby Alderweireld starten vanavond voor Tottenham Hotspur nog eens zij aan zij achterin. Dat was alweer geleden van februari op bezoek bij Chelsea.

Vertonghen en Alderweireld leken de laatste weken wel stilletjes uit beeld te verdwijnen bij Tottenham. Coach José Mourinho koos voor een partnerschap tussen Eric Dier en Davinson Sanchez achterin, waardoor beide Rode Duivels na de corona-onderbreking uit de basisploeg verdwenen waren.

Afgelopen maandag kwam Alderweireld echter weer in de ploeg nadat de defensie van de Spurs er niet goed had uitgezien op bezoek bij Sheffield United. Sanchez moest naar de bank. En nu staat ook Jan Vertonghen er weer in. Dier is immers vier wedstrijden geschorst door de Engelse voetbalbond na een opstootje met een fan.

De laatste keer dat de twee Rode Duivels samen startten, is geleden van de laatste speeldag voor de corona-onderbreking. Toen moest Jan Vertonghen echter depanneren op de linkerflank. Vanavond zullen zij onder hun tweetjes weer het centrale duo van de Spurs vormen. Dat ze nog eens zij aan zij startten, is geleden van februari, maar toen stond Sanchez er ook in als derde verdediger. De laatste keer dat ze het echter onder hun tweeën moesten zien te rooien is geleden van de 2-1-zege tegen Norwich op 22 januari.