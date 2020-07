Wat een held: man vangt nog net jongetje (3) op dat uit brandend appartement wordt gegooid

Een man heeft in de Amerikaanse stad Phoenix een heldendaad verricht. Phillip Blanks, een voormalig American Football-speler, kon nog net een driejarig jongetje opvangen dat uit het balkon van een brandend appartementsgebouw werd gegooid. “Ik heb gewoon mijn best gedaan”, bleef hij achteraf bescheiden.

Op amateurbeelden is te zien hoe de man vorige week met succes richting het vallende kind dook. “Zijn hoofd landde perfect op mijn elleboog”, vertelde hij aan lokale media. “De andere man die in de buurt stond, leek me niet in staat om hem te vangen. Daarom greep ik in.”

Zowel de jongen als zijn oudere zus werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis. De moeder, de 30-jarige Rachel Long, overleefde de brand niet. “Zij is de echte held binnen dit verhaal”, aldus Blanks. “Zij heeft haar leven opgeofferd om haar kinderen te redden.”