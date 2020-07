Jaar cel voor diefstallenplaag in Lanaken en Hasselt

De correctionele rechter veroordeelde een 35-jarige man uit Beringen tot een celstraf van een jaar en een geldboete van 800 euro voor een diefstallenplaag in Lanaken en Hasselt. Zijn vriend die bij een diefstal betrokken was, moet voor vijf maanden naar de gevangenis en een geldboete van 400 euro betalen.

Het onderzoek werd opgestart nadat er meerdere diefstallen van bromfietsen in de buurt van Lanaken plaatsvonden. “Het is een dik dossier, maar eigenlijk hebben we maar enkele feiten kunnen aantonen”, ...