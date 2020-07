Sterrenchef serveert pop-updiners op het water in Antwerpen

Sterrenchef Olivier de Vinck van restaurant Kommilfoo op het Antwerpse Zuid gaat tijdens het weekend van 15 augustus koken op het schip Blue Rhapsody.

De Blue Rhapsody, een schip van 85 meter lang, vertrekt aan het Havenhuis in Antwerpen en maakt tijdens het diner een tocht door de Antwerpse haven. De diners worden op drie dagen georganiseerd: vrijdag en zaterdag 14 en 15 augustus van 19 tot en met 23 uur, en zondag 16 augustus van 12 tot en met 16 uur.

De Vinck en Kommilfoo kregen in 2011 hun eerste Michelinster, in 2015 scoorde hij 16 op 20 in de Gault & Millau.