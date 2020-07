De schok van de coronacrisis zal ook budgettair nog jaren nazinderen in de Vlaamse begroting. Het begrotingstekort gaat richting 7 miljard euro, een tekort dat op Vlaams niveau “absoluut ongezien en ongekend” is, zegt SERV-begrotingsexpert Erwin Eysackers.

Volgens de Vlaamse sociale partners, verzameld in de SERV, zal de Vlaamse begroting dit jaar voor bijna 7 miljard euro in het rood gaan en zal de coronacrisis bij ongewijzigd beleid ook in 2024, aan het ...