De kleurcodes voor scholen: oranje, dat is eten in de klas

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft samen met het Vlaamse onderwijsveld een stapel draaiboeken uitgewerkt die moeten helpen bij de organisatie van het schooljaar 2021-2022. Ook scholen zullen daarbij voortaan werken met kleurcodes. In de draaiboeken is vastgelegd welke richtlijnen per kleurcode gelden.