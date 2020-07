Lommelse huisarts trekt aan alarmbel: “Zullen overstelpt worden door bezorgde toeristen”

Lommel -

“Vanaf volgende maand, in augustus, verwacht ik dat de huisartsen zullen overstelpt worden door vakantiegangers die teruggekeerd zijn uit een zuiderse vakantiebestemming en zich zorgen maken over hun gezondheid en zich dan zullen willen laten testen. En ik betwijfel of we de capaciteit zullen hebben om die mensen allemaal te testen.” Dat zegt dr. Jos Vanhoof, huisarts in Lommel en bestuurslid van artsensyndicaat BVAS.