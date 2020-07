Delfine Persoon staat dicht bij rematch tegen Katie Taylor

De rematch voor Delfine Persoon tegen de Ierse bokskampioene Katie Taylor lijkt er dan toch te komen. Het management van de West-Vlaamse boksster kondigt voor augustus immers “een bokskamp van wereldklasse” aan. “Bij winst kan ze dan geschiedenis schrijven in de bokswereld. In New York is dit haar niet gelukt, terecht of onterecht. Hopelijk kan ze dit nu rechtvaardigen met deze nieuwe kans die zich in augustus zal voordoen”, zo klinkt het in een mededeling.

Tijdens een persmoment zal er donderdagavond meer informatie gegeven worden.

Eerder had Taylors manager Eddie Hearn al in een interview verklaard dat de rematch opnieuw op tafel lag. Als mogelijke datum werd 22 augustus naar voren geschoven, de locatie zou de Matchroom Boxing in het Engelse Brentwood worden.

“We hebben Delfine Persoon drie voorstellen gedaan. We zijn dicht bij een deal”, verklaarde Hearn toen op IFL TV. “Het wordt een veel groter gevecht omwille van de controverse rond de eerste kamp. Katie wil het gevecht aangaan omdat er twijfel is bij sommigen dat ze de vorige kamp heeft gewonnen.”

Nochtans liet Persoons manager Filiep Tampere eerder op de dag in Ierse media optekenen dat wat hem betreft de kamp weer werd afgeblazen. “We hadden een deal,” zei Tampere aan The Independent. “Maar nu niet meer. Eddie Hearn is een zeer moeilijk man en hij blijft maar steeds veranderingen aanbrengen aan afspraken die hij eerder maakte met ons. Trouwens, Katie Taylor heeft die kamp meer nodig dan Delfine, want zij heeft een vaste job en de Ierse moet van haar beurzen leven. Dus momenteel is er geen kamp.”

Normaal gezien zou Taylor het in augustus opnemen tegen Amanda Serrano uit Puerto Rico, een kamp die oorspronkelijk in mei op het programma stond maar niet kon doorgaan omwille van de coronacrisis. Met Serrano werd echter geen akkoord gevonden over een kamp in de zomer.

Taylor en Persoon namen het op 1 juni 2019 tegen elkaar op in Madison Square Garden in New York met als inzet de titel van onbetwiste wereldkampioene bij de lichtgewichten (-61,235 kg). De Ierse zette haar wereldtitels bij de WBA, IBF en WBO op het spel, Persoon was de WBC-kampioene.

Taylor, de olympisch kampioene van 2012, haalde het op punten met 95-95, 96-94 en 96-94. Maar volgens het gros van de waarnemers was dat een onterechte beslissing. Persoon zei achteraf dat ze bestolen was en diende officieel klacht in, maar zei niet te rekenen op een rematch.