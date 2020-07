Tien originele adresjes voor een overnachting in eigen land

Door de coronacrisis staat niet iedereen te springen om zijn vakantie door te brengen in het buitenland. En dat hoeft ook niet, want in België zijn er heel wat leuke plekjes en originele adresjes om je vakantie door te brengen. Van een oude bus tot een transparante bubbel: wij hebben alvast tien leuke overnachtingen op een rijtje gezet.

Luxueus kamperen

Al eens gekampeerd met een koffieset, een minibar en een flatscreen-tv in je tent? Bij Ecochique, een glamping paradijs in Westouter in de Westhoek vlakbij de Franse grens, is het alvast ...