“Rits je slaapzak open en kies een warme matras”: tips voor wie zich deze zomer voor het eerst aan kamperen waagt

Als het aan Vlaamse virologen ligt, gaan we deze zomer als gevolg van de coronacrisis het best op reis in eigen land. In de eigen tuin met de tent, bijvoorbeeld. Of in die van vrienden. Sportketen Decathlon organiseert samen met supermarktketen Delhaize en radiozender Joe het nationale kampeerweekend op 11 en 12 juli. Zelf proberen? Met deze tips sla je geen flater.