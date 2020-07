Beukenbomen kasteeldreef krijgen jasje van jute tegen zonnebrand

Heers - Vorige week voerde Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren herstelwerken uit aan de kasteeldreef in Heers.

Begin dit jaar werden er 14 zieke bomen gekapt in de dreef tegenover het kasteel van Heers. Deze werken kaderen in een herstelplan dat de gemeente samen met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren liet opmaken voor de kasteeldreef. “We kozen ervoor om vooral in het centrale deel de zieke en dode beuken te verwijderen omdat de kans op stam- en takbreuk daar reëel was”, aldus Tine Rijvers van Regionaal Landschap Haspengouw. “Ter compensatie van de gekapte bomen worden in de winter nieuwe laanbomen aangeplant.”

Om de dreef te beschermen tegen verdere aftakeling werden de overblijvende beuken vorige week omwikkeld met jute. “Zo krijgt hun delicate schors een extra beschermlaag tegen felle zon en wordt voorkomen dat ook deze bomen ten onder gaan aan schorsbrand”, vertelt Tine Rijvers. “Tegelijkertijd werd ook het dood hout uit de bomen weggehaald, zodat de dreef opnieuw veilig is voor fietsers en wandelaars.”

Meer info: tine.rijvers@rlhv.be of 011/24.91.58.

Frank Missotten