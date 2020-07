Voorlopig alleen supporters van thuisspelende clubs welkom in Nederlandse voetbalstadions

Alleen supporters van de thuisspelende clubs zijn voorlopig welkom in de Nederlandse voetbalstadions. Dat staat in een protocol van ruim 80 pagina’s dat de Nederlandse bond KNVB in samenspraak met diverse betrokken partijen heeft opgezet voor het nieuwe seizoen. Om de in- en uitstroom van het publiek beheersbaar te houden, hebben de burgemeesters en de politie aangegeven dat supporters van de uitspelende club in de opstartfase niet welkom zijn.