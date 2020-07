Hasselt -

De oproep van de Confederatie Bouw om flexibel om te springen met het bouwverlof en waar mogelijk door te werken om de coronaschade in te halen, schiet in het verkeerde keelgat bij de socialistische vakbond ABVV. Er is al genoeg onduidelijkheid over de vakantie, zegt de bond, die overstelpt wordt met telefoontjes van ongeruste en misnoegde bouwvakkers. Jan Staal van het ABVV geeft meer uitleg.