Eden Hazard zit dan toch in selectie van Real Madrid: “Geen sprake van een terugval”

Zinédine Zidane neemt Eden Hazard op in zijn selectie voor het competitieduel van vrijdagavond (22u) tegen het bescheiden Alavés, op de 35e speeldag in La Liga, zo maakte de Real Madrid-coach donderdag bekend tijdens de traditionele persconferentie daags voor de wedstrijd.

Een opvallende keuze, want de Rode Duivel trainde deze week niet altijd mee bij de Koninklijke nadat hij ook al de competitieduels tegen Athletic Bilbao en Getafe had laten schieten. In het duel tegen het inmiddels gedegradeerde Espanyol had de Madrileense recordaankoop immers een stevige trap moeten incasseren op de enkel waaraan hij eerder dit seizoen al geopereerd werd. “Eden ondervindt hinder, maar van een terugval kan je niet spreken. Vandaag heeft hij gewoon met de groep meegetraind”, aldus Zizou. “Die hinder stoort hem natuurlijk, maar hij heeft geen schrik, wil het team helpen en zal er morgen/vrijdag dan ook bij zijn.”

In La Liga is Real nog vier speeldagen verwijderd van een 34e landstitel, de eerste sinds 2017. In de stand heeft Real een voorsprong van één punt op eerste achtervolger FC Barcelona, dat weliswaar een wedstrijd meer op de teller heeft. In augustus is er vervolgens de Champions League, waarin Real in de terugwedstrijd van de achtste finales een 1-2 nederlaag tegen Manchester City moet zien ongedaan te maken. “Ik hoop echt dat we in die laatste vier competitiewedstrijden op Eden kunnen rekenen en daarna ook nog in de Champions League.”