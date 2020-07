Parket Leuven waarschuwt voor plaag “sleutelloze” autodiefstallen

Het parket van Leuven waarschuwt voor een plaag van zogenaamde “keyless thefts” of “sleutelloze diefstallen” van dure wagens, voornamelijk van het merk Toyota. In Leuven zijn de afgelopen maand op die manier vier wagens gestolen en in de regio Brussel vonden nog tien gelijkaardige diefstallen plaats. Het parket vraagt dan ook om extra waakzaam te zijn.