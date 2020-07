YouTube moet geen klikspaan zijn na illegale uploads van gebruikers

Wanneer iemand illegaal een film heeft geüpload, zijn onlineplatformen zoals YouTube niet verplicht gegevens zoals het e-mailadres, het IP-adres of telefoonnummer van de gebruiker door te geven aan de rechtenhouder, maar enkel het postadres. Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag geoordeeld. Wel kunnen de lidstaten aan de houders van intellectuele rechten ruimere rechten op informatie toekennen.

De oorsprong van het geschil is al enkele jaren oud. In 2013 en 2014 werden de films “Parker” en “Scary Movie 5” zonder toestemming van Constantin Film Verleih, de houder van de gebruiksrechten in Duitsland ...