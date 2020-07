Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome wordt teamgenoot van Ben Hermans

Na het lopende wielerseizoen zoekt Chris Froome andere oorden op. De Britse meervoudige Tourwinnaar verlaat Team INEOS, dat maakte de ploeg donderdag zelf bekend. Intussen is ook zijn nieuwe ploeg al bekend: Israel Start-Up Nation.

Het contract van Froome loopt in december af en er staken de voorbije maanden heel wat geruchten op over de toekomst van de 35-jarige Brit. Daaraan wilde INEOS een einde maken, zo blijkt.

“We hebben de beslissing genomen om het contract van Chris niet te verlengen”, aldus teambaas Dave Brailsford. “We maken dit eerder dan normaal bekend omdat we de speculatie willen stoppen en met ons team volledig kunnen focussen op het seizoen.”

Froome reed al sinds 2010 voor het team, dat toen Team Sky heette. Sindsdien won hij vier keer de Ronde van Frankrijk, twee keer de Vuelta en een keer de Giro. Israel Start-Up Nation, het team van Ben Hermans, kondigde vrijwel meteen aan dat Froome volgend seizoen voor hen zal rijden.

Vijfde Tour

“Chris is al bij ons sinds de start. Hij is een geweldige kampioen en we hebben vele memorabele momenten meegemaakt de voorbije jaren. Ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste beslissing is voor het team en hem. Gezien zijn palmares is het begrijpelijk dat hij het kopmanschap wil in het volgende hoofdstuk van zijn carrière, wat iets was dat wij hem op dit moment niet konden garanderen. Een vertrek geeft hem die zekerheid wel. Tegelijkertijd geeft het andere renners van ons team de kans om als kopman te fungeren, een kans die ze verdiend hebben en willen. Ik ben dan ook tevreden over het talent dat we hebben en gaan ons collectief voorbereiden op het seizoen. We kijken zoals iedereen uit naar herstart van de koers volgende maand.”

Froom zelf hield het bij een korte reactie. “Het is een fenomenaal decennium geweest bij dit team”, zegt hij. “We hebben zoveel bereikt samen en ik zal die herinneringen altijd koesteren. Ik kijk uit naar nieuwe uitdagingen, maar intussentijd focus ik mij op het winnen van mijn vijfde Tour met INEOS.”

Naast zijn zeven eindzeges in Grote Rondes won Froome in zijn periode bij Sky/INEOS ook onder meer drie maal het Critérium du Dauphiné, twee maal de Ronde van Romandië, twee maal de Ronde van Oman en het Internationaal Wegcriterium.

Met regerend Tourwinnaar Egan Bernal (23), ex-Tourwinnaar Geraint Thomas (34), regerend Girowinnaar Richard Carapaz (27) en de getalenteerde Pavel Sivakov (22) zit het bij INEOS wel snor qua potentiële kopmannen in het rondewerk.