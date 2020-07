Westerlo ziet kansen op 1A na beslissing BAS: “Alle scenario’s zijn opnieuw mogelijk”

Na de beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om de degradatie van Waasland-Beveren naar 1B volgend seizoen nietig te verklaren, gelooft KVC Westerlo opnieuw in zijn promotiekansen. “Alle scenario’s liggen opnieuw open, maar wat er ook wordt beslist: er komen opnieuw procedures”, reageert Wim Van Hove, algemeen directeur in ‘t Kuipje.

In zijn vonnis om de beslissing rond de degradatie van Waasland-Beveren ongedaan te maken, haalt het BAS het verschil in afwikkeling van 1A en 1B aan. De Jupiler Pro League werd stopgezet na 29 speeldagen, terwijl in 1B OHL en Beerschot nog wel de terugwedstrijd van de promotiefinale moesten spelen. “Er werd en wordt geen verantwoording, laat staan een redelijke verantwoording, gegeven voor dit verschil in behandeling”, schrijft het BAS in zijn beslissing.

Volgens de advocaat van Waasland-Beveren zijn er daardoor nog slechts twee opties. Ofwel een competitie met zestien ploegen, zonder degradant en dus inclusief Waasland-Beveren. Ofwel wordt er alsnog een competitie met achttien ploegen georganiseerd, inclusief OHL, Beerschot en de Waaslanders. “Je hebt enerzijds het juridisch aspect, maar ook de sportieve logica. Daardoor liggen alle opties opnieuw open”, pareert Wim Van Hove. “KVC Westerlo heeft dus zeker ook opnieuw een kans om in 1A opgenomen te worden.”

Machtsspelletjes

Dat kan bijvoorbeeld wanneer wordt beslist om de 1B-finale alsnog te schrappen om de gelijke behandeling tussen 1A en 1B te garanderen. “Maar ik durf geen voorspelling meer te doen”, zegt Van Hove. “Wie snapt er nog wat van? De Pro League is het slachtoffer van een aantal machtsspelletjes. En welke beslissing er ook genomen wordt, er komen ongetwijfeld nieuwe procedures. Nu nog de dertigste speeldag afwerken, lijkt organisatorisch in elk geval niet meer haalbaar.”

Wim Van Hove. Foto: BELGA

Westerlo betreurt dat er van bij de start niet voor een duidelijke oplossing is gekozen. “Door ofwel de nietigverklaring van het seizoen uit te spreken (en dus iedereen in 1A aan boord te houden en geen landskampioen aan te duiden, red), ofwel Westerlo als leider in 1B te laten promoveren naar 1A. Maar we zijn meteen op zoek gegaan naar tussenoplossingen.”

Ook bij de timing van de uitspraak van het BAS heeft Van Hove vragen. In principe kan het BAS zijn uitspraak bekendmaken zonder motivering, die dan uiterlijk binnen tien dagen volgt. Maar het BAS verkoos om de beslissing meteen te vergezellen van de motivering, waardoor er pas na de kalendervoorstelling en laatste algemene vergadering duidelijkheid kwam.