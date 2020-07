Belgische automobilisten die indertijd een wagen van Volkswagen kochten waarvan naderhand bleek dat geknoeid was met de emissiegegevens, kunnen de fabrikant daarvoor vervolgen voor Belgische rechtbanken. Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag geoordeeld.

In 2015 barstte het schandaal los rond de sjoemelsoftware bij Volkswagen die testresultaten vervalste - ook bekend als Dieselgate. In Oostenrijk had consumentenvereniging VKI een vordering ingesteld tegen ...