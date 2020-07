STVV onthult nieuw wedstrijdshirt: meer schakering en kanariepluimen

De nieuwe shirts van STVV. Foto: STVV | Be A Legend

Vorige week al maakte STVV met Macron haar nieuwe kledingsponsor bekend, nu is ook duidelijk hoe het wedstrijdshirt voor het nieuwe seizoen eruit zal zien.

Daarin is opvallend meer schakering aangebracht ten opzichte van vorig seizoen. Het outfit van de Kanaries oogt meer oranje door de donkergele (kanarie)pluimen die op de lichtgele achtergrond getekend staan. Het lichtgrijze doelmannenshirt krijgt een gelijkaardige facelift met donkere pluimen. “De veren van de Kanarie staan symbool voor de vleugels die het team verder zullen helpen groeien”, zo duidt de Japanse ontwerper Ryota Sakae. Het shirt voor uitwedstrijden is identiek aan dat van vorig seizoen. Sint-Truiden vat het seizoen aan met DMM.com, Pauli Beton, Tecra, Big Ones, Asahi Kasei en Beams als shirtsponsors.