Siebe Blondelle tekent voor drie jaar bij Deinze

KMSK Deinze, dat zich verzekerde van promotie naar 1B, heeft Siebe Blondelle transfervrij overgenomen van eersteklasser Eupen, waar hij vijf jaar onder contract lag. In Deinze ondertekende de 34-jarige verdediger een contract voor drie seizoenen, zo maakte de club donderdag bekend.

In het verleden kwam hij ook onder meer nog uit voor Bergen en Waasland-Beveren. “Ik heb 413 matchen op mijn teller staan waarvan de meeste in de Jupiler Pro League. In de verdediging kan ik op verschillende posities worden uitgespeeld. Als linksvoetige heb ik natuurlijk een interessant profiel”, vertelt Blondelle in een mededeling van de club.

“Ik heb me steeds goed verzorgd en kan zeker nog een aantal jaren meedraaien op topniveau. Met Deinze kies ik voor een ambitieuze club met een interessant project en daar wil ik graag deel van uitmaken.”

Eerder verzekerde Deinze zich onder meer al van de komst van doelman William Dutoit. De 31-jarige Fransman kwam transfervrij over van KV Oostende.