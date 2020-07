Atla start met twintigste editie van ‘Start to run’

Lanaken -

Nu de coronamaatregelen enigszins versoepeld zijn en er opnieuw in groepsverband mag gesport worden, wil Atletiekclub Lanaken samen met de gemeente de inwoners meer doen bewegen. ‘Start to run’ is daarvoor een ideale gelegenheid. Woensdag 15 juli start Atla met de twintigste editie van het succesrijke initiatief.