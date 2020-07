‘Make-upartieste van de sterren’ raadt betaalbare foundation aan

Lisa Eldridge, een internationaal gelauwerde make-upartieste, deelde op haar eigen YouTube-kanaal een foundation voor een zachte maar glimmende uitstraling. Het goede nieuws: de foundation is bij ons te koop en je moet er niet al te veel centen voor neertellen.

Eldridge verzorgde de make-up van heel wat wereldsterren. Zo mag ze onder meer zangeres Dua Lipa en model Rosie Huntington Whiteley tot haar klanten rekenen. En de Britse heeft ook haar eigen succesvolle YouTubekanaal, waar ze geregeld uitleg geeft over bepaalde schoonheidsproducten.

In een recente uitzending gaf ze haar indrukwekkend leger aan volgers tips over hoe je de perfecte glimmende make-uplook kan creëren. Als basis gebruikte Eldridge een betaalbare foundation van het cosmeticamerk Max Factor. De Miracle Second Skin Hybrid, die Eldridge vergelijkt met een getinte dagcrème, laat een zachte schittering achter op de huid.

De make-upartieste breng de foundation aan met haar vingers. Ze geeft nog mee dat dit product vooral een aanrader is voor mensen met een droge huid.

De foundation Miracle Second Skin Hybrid van Max Factor is onder meer te koop bij Kruidvat voor 17,99 euro.