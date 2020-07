Corona stimuleert deelname aan sportweek

Geetbets - De sport- en jeugddienst van de gemeente Geetbets organiseert deze zomervakantie twee sportweken, zowel in juli als in augustus. De eerste sportweek telt alvast meer deelnemers, vermoedelijk door corona.

“ Door de opgelegde Coronamaatregelen wordt er gewerkt in twee bubbels volgens leeftijd”, legt burgemeester Jo Roggen (Open Vld) uit. “De kinderen kunnen proeven van een zeer uitgebreid sportaanbod van o.a. voetbal, hockey, badminton, judo, lasershooten, teambuilding en circusspelen. In deze toch wel ongewone periode konden we zelfs rekenen op meer inschrijvingen dan de voorgaande jaren: 57 leerlingen kozen deze week voor dit uitgebreide sportprogramma in Geetbets.