Australië biedt inwoners van Hongkong bescherming tegen China aan

Australië heeft het uitleveringsverdrag met Hongkong opgeschort, uit bezorgdheid over de nieuwe veiligheidswet die China de stad heeft opgelegd. De Australische premier Scott Morrison heeft ook maatregelen aangekondigd om burgers uit Hongkong te helpen een nieuw leven te beginnen in Australië. Hij heeft de autoriteiten in China en Hongkong op de hoogte gebracht.