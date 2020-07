“Vlaanderen kapt 21 procent minder bomen dan in 2016”

Er zijn in Vlaanderen in 2019 21 procent minder bomen gekapt dan in 2016. Dat zegt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) op basis van cijfers die ze heeft opgevraagd bij minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA). “Terwijl er in 2016 nog 109.865,91 m³ plaats moest ruimen, was dat vorig jaar slechts 86.573,06 m³”, aldus Van Volcem.