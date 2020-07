In 28 procent van de scholen vond in het schooljaar 2018-2019 een directiewissel plaats. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Van de in totaal 3.711 basis- en secundaire scholen in Vlaanderen, waren er 1.053 scholen waar in het schooljaar 2018-2019 een nieuwe directie werd aangesteld. Dat is dus in 28 procent van de scholen ...