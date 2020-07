Elke dag raken in ons land nog gemiddeld 85 mensen besmet met het sars-CoV-2-virus. Dat blijken vaker vrouwen, twintigers en Brusselaars.

In de laatste zeven dagen waarvoor we volledige cijfers hebben, legden gemiddeld 85,1 mensen een positieve coronatest af. Dat is opnieuw iets meer dan een week eerder. Het aantal ziekenhuisopnames blijft ...