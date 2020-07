De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag de “kracht” van de relatie tussen de Verenigde Staten en Mexico geprezen, tijdens zijn eerste ontmoeting met de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador in het Witte Huis.

“De relatie tussen de Verenigde Staten en Mexico was nog nooit zo goed als nu”, zei Trump aan de verslaggevers. De Republikeinse president werd in 2016 verkozen, en beloofde in zijn verkiezingscampagne ...