Invaller Timothy Castagne pakt met Atalanta driepunter tegen Sampdoria

Atalanta heeft het Champions Leagueticket nog wat steviger beet. Het team uit Bergamo won woensdagavond op speeldag 31 in de Serie A met 2-0 van Sampdoria. Timothy Castagne viel in de slotfase in.

Rafael Toloi zorgde met een rake kopbal een kwartier voor tijd voor het openingsdoelpunt, op assist van Ruslan Malinovsky (ex-Genk). In de 85e minuut maakte Luis Muriel er 2-0 van. Meteen daarna kwam Castagne in het veld voor Robin Gosens. Voor Atalanta was het al de negende zege op rij.

In het klassement wipt Atalanta (66 ptn) voorlopig over Inter Milaan (64 ptn), dat donderdag in Verona speelt, naar de derde plaats. De top vier mag naar het kampioenenbal.

AS Roma staat na een 2-1 zege tegen Parma vijfde maar wel op vijftien punten van Atalanta. Napoli heeft dezelfde achterstand.