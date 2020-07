Barcelona blijft met grote moeite in spoor van Real Madrid na nipte derbyzege tegen Espanyol

Barcelona heeft met de grootste moeite afstand genomen van stadsgenoot Espanyol: 1-0. De match werd gekleurd door twee uitsluitingen en een ietwat gelukkig doelpunt van Luis Suarez. Door de zege blijft Barcelona in het spoor van Real Madrid. Espanyol degradeert door de nederlaag zeker naar tweede klasse.

Barcelona had in eigen huis de grootste moeite met stadsgenoot Espanyol, nochtans de hekkensluiter in La Liga. In een verder weinig spectaculaire eerste helft moest doelman André ter Stegen de Blaugrana recht houden. Meer animo kregen we na rust. Barcelona-youngster Ansu Fati pakte amper drie minuten voor zijn invalbeurt rechtstreeks rood voor een roekeloze overtreding. Nog eens drie minuten later was het al tien tegen tien toen Espanyol-speler Pol Lozano doorging op het scheenbeen van Gerard Pique.

Uit het niets viel er ook een doelpunt. Antoine Griezmann vond met een knap hakje Lionel Messi. Diens schot werd afgeblokt, maar de rebound viel ietwat gelukkig voor de voeten van Luis Suarez. Die twijfelde niet: 1-0. Tien minuten later lukte Messi bijna een heerlijke goal. De Argentijn volleyde de bal vanuit een scherpe hoek richting de dichtstbijzijnde winkelhaak. Espanyol-doelman Diego López kon de bal nog net van de lijn weren.

Espanyol drong nog wel aan in het slot, maar een allerminst indrukwekkend Barcelona trok de zege uiteindelijk over de streep. Daardoor komt het tot op één punt van Real Madrid, dat wel nog een match minder gespeeld heeft.