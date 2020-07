Coke als lunch en een stoned puppy: opnieuw forse onthullingen tijdens tweede procesdag Johnny Depp en ‘The Sun’

Een schilderij in brand steken. Scheldtirades op het vliegtuig. En cocaïne als lunch. Ook op dag twee van de lasterzaak tussen Johnny Depp (57) en The Sun werden de sappigste details bovengehaald over het huwelijk met Amber Heard. De krant gooide ook foto’s van een gedrogeerde Depp in de strijd. Alles om te bewijzen dat de acteur wel degelijk een wife beater is.