Lommel -

Eind augustus gaat het asielcentrum in het vakantiepark Parelstrand in Lommel dicht. Dat heeft Fedasil gisteren meegedeeld en wordt bevestigd door het stadsbestuur. Eerste schepen Peter Vanderkrieken: “De komende weken worden dagelijks 35 personen verplaatst naar andere opvangplaatsen.” Momenteel verblijven er 850 asielzoekers. Het asielcentrum opende voor de eerste keer in 2016.