Waasland-Beveren: “Pro League kan niet anders dan ons in 1A te laten spelen”

Bij Waasland-Beveren reageren ze heel opgelucht op de beslissing van het BAS om hun degradatie ongedaan te maken. “Vooral omdat het BAS de beslissing heeft vernietigd op basis van inhoudelijke gronden en niet op formalistische gronden”, vertelt advocaat Tom Rombouts, die samen met collega’s Hans Van de Wal en Kristof De Saedeleer de belangen behartigt van de Oost-Vlaamse club.

Maar wat nu? In het Waasland schatten ze hun kansen hoog in. “Ik denk dat de Pro League niet anders kan dan Waasland-Beveren in 1A te laten spelen”, “Er zal een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen moeten worden. Wat daarop beslist zal worden? Ze kunnen alleszins niet beslissen om Waasland-Beveren te laten degraderen en de promotiefinale tussen OHL en Beerschot nog te laten spelen. Ook de dertigste speeldag nog afwerken, lijkt me moeilijk. De Pro League en de Voetbalbond hebben bij de BMA aangegeven dat dit onmogelijk is. Persoonlijk lijkt me dat niet logisch.”

Volgens Waasland-Beveren zijn er nu nog twee mogelijkheden: “Een competitie met zestien ploegen of een competitie met achttien of meer. Een competitie met 18 ploegen is ook de meest logische en de meest gedragen. Vijftien van de vierentwintig clubs waren voor een competitie met 18 ploegen, maar door het meervoudig stemrecht werd dat weggestemd. Er is binnen de Pro League draagvlak voor een competitie met 18 ploegen. Het zou bovendien alle juridische problemen oplossen. Maar zelfs een annulering van de competitie behoort nog tot de mogelijkheden. Dit had allemaal vermeden kunnen worden als de Pro League van in het begin eerlijk was geweest en niet alleen aan de centen had gedacht. De Pro League heeft in haar eigen voet geschoten door te snel te willen handelen, zonder het oordeel van het BAS af te wachten. Het BAS was trouwens de enige instantie die geraadpleegd werd om te beslissen over de rechtsgeldigheid van de beslissing. Het BMA heeft daar nooit over geoordeeld.”

Gaat de competitie tijdig kunnen starten?

Maar kan de Pro League op een of andere manier nog onder deze beslissing uitkomen? “De Pro League moet doen wat ze meent te doen”, besluit Rombouts. “Ze hebben geen al te beste beurt gemaakt door te stellen dat het BAS de uitspraken van de BMA zal volgen of door een Algemene Vergadering en kalendervoorstelling te organiseren. Het siert het BAS om geen beslissing te nemen voor de AV van de Pro League. De PL is het slachtoffer van haar eigen georkestreerde chaos. Zoals Walter Damen het gisteren zei: ik denk dat heel veel clubleiders spijt hebben van hun beslissing van 15 mei. Want nu is er nog altijd geen duidelijkheid. Gaat de competitie tijdig kunnen starten? Komen er nog nieuwe procedures?,…”

Op de clubwebsite geeft Rombouts nog meer duiding. “In een lijvige beslissing van maar liefst 117 pagina’s heeft het BAS geoordeeld dat er door de Pro League geen verantwoording, laat staan een redelijke verantwoording, werd gegeven voor het verschil in behandeling tussen 1A en 1B. De competitie in 1A werd stopgezet en W-B werd als degradant aangeduid, 1B werd niet stopgezet om de terugwedstrijd van de promotiefinale te laten spelen.”

“Het BAS gaat nog verder”, verduidelijkt de raadsheer. “Het stelt dat het zeker niet uitgesloten was dat W-B zich nog sportief had kunnen redden. Het BAS verwijst hier zelfs voor naar de laatste speeldag van het vorige seizoen. Feitelijk zegt het BAS dus hetzelfde als hetgeen dat ook door het BMA reeds werd gesteld, namelijk dat er in deze beslissing een schijn van discriminatie schuilgaat. Het BAS verwijst ook naar de uitspraken in Nederland en Frankrijk die volgens hen wel coherent werden genomen. Als gevolg hiervan heeft het BAS ook de reglementswijziging die door de Hoge Raad van de KBVB werd goedgekeurd, vernietigd.”