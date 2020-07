Sterke Leandro Trossard lukt knappe goal, maar gaat wel onderuit tegen kampioen Liverpool: “Ik voel me hier beter en beter”

Leandro Trossard heeft woensdagavond opnieuw zijn visitekaartje afgegeven in de Premier League. Nadat hij met zijn club Brighton al snel 0-2 achterkwam tegen kampioen Liverpool, toonde hij zich veruit de gevaarlijkste (en beste) man bij de thuisploeg. Tot twee keer toe kwam hij dicht bij de aansluitingstreffer en op slag van rust vertaalde zoveel ijver zich in een oververdiende goal. Met een heerlijke volley nam hij Liverpool-doelman Alisson tegenvoets te grazen.

Amper zeven minuten stonden op de klok of Brighton stond al twee goals in het krijt tegen de nieuwbakken kampioen van de Premier League. Twee keer op identieke wijze: na balverlies in het centrum en een razendsnelle tegenstoot. Mo Salah mocht de 0-1 aantekenen na goed doorjagen van Naby Keita, Jordan Henderson schilderde de 0-2 heerlijk binnen bij de volgende gelegenheid.

Jammer, want bij de thuisploeg speelde ene Leandro Trossard vol vertrouwen. Enkele dagen geleden was hij al de held door het enige doelpunt te scoren in de match tegen Norwich en nu bezorgde hij als linksvoor bewaker Joe Gomez koude rillingen. Tot twee keer toe moest de 25-jarige Maasmechelaar op het nippertje afgeblokt worden na een veelbelovende actie. Eén keer zag hij een doelpunt (terecht) afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van een ploegmaat. En één keer gaf hij na een lange rush een prima assist voor Neal Maupay, maar die slaagde er vanop enkele meters niet in Alisson te kloppen.

Foto: AP

Trossard mist kans op tweede treffer

Op slag van rust volgde de beloning. De afhakende Trossard trapt een voorzet van Tariq Lamptey in één tijd in de stuit binnen: 1-2.

De netten doen trillen tegen de landskampioen ✅💥🇧🇪 @LTrossard pic.twitter.com/z2Q0ehE0gT — Play Sports (@playsports) July 8, 2020

Na de pauze zat de Belg echter ver door zijn beste krachten heen, en met hem ook Brighton. Twintig minuten voor tijd kopte Salah na een hoekschop de beslissende 1-3 tegen de touwen, voor de Egyptenaar alweer de negentiende van het seizoen. Even leek Trossard alsnog een tweede doelpunt te gaan scoren nadat hij de buitenspelval omzeilde, maar met een verdediger in zijn rug trapte hij iets te wild op een hoge bal. Over.

Door de zege telt Liverpool nu 92 punten. Als de Reds nog drie van hun overige vier wedstrijden winnen, verbreken ze het record van 100 punten dat Manchester City pakte in het seizoen 2017/2018. Brighton blijft vijftiende in de stand.

Trossard: “Voel me hier beter en beter”

“Het is altijd leuk een goaltje mee te pikken. Alleen jammer dat we er niet veel mee hebben kunnen doen”, vertelde Leandro Trossard na de match bij Play Sports. “Er had meer ingezeten als we na tien minuten niet meteen al twee goals binnen zouden hebben gekregen. We hebben toch kansen gehad, maar je speelt natuurlijk wel tegen de kampioen. Elke fout die je maakt, wordt afgestraft.”

“Ik begin mij beter en beter te voelen. In het begin was het nog wat aanpassen aan een nieuw team en een nieuwe competitie, maar ik ben er toch doorgekomen. Ik voel me goed en denk dat je dat ook ziet op het veld.” Trossard, die wat steviger is geworden sinds zijn periode bij Genk, gaf aan dat hij flink gewerkt heeft aan zijn fysiek. “Ik werk individueel in het krachthonk, en doe oefeningen op sprintsnelheid. Ik voel me heel fit nu, en dat zie je.”