De redactie van de Buurtkrant bezoekt deze zomer tien grote markten in Limburg. Wat maakt deze markten zo bijzonder? Langs welke kramen moet u zeker eens passeren? De redactie zoekt het voor u uit. Deze week bezochten we de markt in Tongeren.

Telkens laten we de burgemeester aan het woord. Deze week geeft burgemeester An Christiaens drie tips over de markt in Tongeren. De volledige reportage verschijnt vrijdag in de Buurtkrant, de bijlage van Het Belang van Limburg.