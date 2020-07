Eén geneesmiddel voor corona bestaat niet: “We moeten zoeken naar cocktail van medicijnen”

Half juni was het gebruik van ontstekingsremmer dexamethason dé grote doorbraak in de behandeling van Covid-19. Intussen is de studie van de Britse universiteit Oxford online verschenen én die roept vragen op. Voor patiënten met milde symptomen werkt de ontstekingsremmer niet, het kan zelfs gevaarlijk zijn. “Het ideale geneesmiddel bestaat wellicht niet, we moeten zoeken naar een cocktail van medicijnen”, zegt infectioloog Steven Callens (UZ Gent).