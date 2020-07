Plotseling zit er een beer in je auto

Voor de tweede keer in twee maanden stapte er een beer in mijn auto en de deur sloot zich achter hem.

De deur was niet op slot want ik was het interieur aan het schoonmaken. Toen ik naar binnen ging om te bellen. Terwijl ik aan de telefoon hing, hoorde ik de claxon van mijn auto toeteren. Ik keek uit het raam en er zat een beer op de bestuurdersstoel, die toeterde alsof hij wilde zeggen: ‘Haal me hier weg! Ik ging naar buiten en besloot dat de makkelijkste manier om hem naar buiten te laten door het openen van het kofferluik was. Ik opende het en liet hem weten dat hij via de achterkant naar buiten kon. Hij leek het op prijs te stellen dat hij snel naar buiten kon, en draaide zich om, om dank je wel te zeggen!”