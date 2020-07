Bewoonster voor controle naar ziekenhuis na brandje in appartementsblok in Zolder

Heusden-Zolder -

In de Bieststraat in Zolder is rond 18 uur woensdag de brandweer opgeroepen voor een brand in een huis. Ter plaatse bleek dat het vuur al door de bewoners van het appartement was geblust. “We kregen melding van de buren die zwarte rook uit het huis zagen komen”, zegt brandweerofficier Wouter Vliegen van brandweerzone Zuid West Limburg. “Bij aankomst was het vuur al geblust. De bewoonster van de bovenste appartement heeft het vuur geblust met een tuinslang. De zetel van de bovenste woning bleek in vuur hebben gestaan. De oorzaak van de brand is niet bekend. De bewoonster die het vuur heeft geblust, werd preventief overgebracht naar het ziekenhuis. Rond haar mond was het zwart, vermoedelijk heeft ze rook binnen gehad.”