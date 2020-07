Opgegeten door orka’s, vervuiling door de mens of een andere oorzaak: waar zijn de haaien van Kaapstad naartoe?

“’s Werelds haaienhoofdstad” werd Kaapstad vroeger aangeprezen. Jarenlang werden er meer dan 200 witte haaien gespot per jaar. De kolossale roofdieren die naar zeehondjes hapten, waren één van de toeristische trekpleisters van de Zuid-Afrikaanse hoofdstad. Waar zijn ze naartoe? En waarom zijn ze verdwenen?

De voorbije twee jaar is het een pak aangenamer zwemmen aan de Valsbaai in Kaapstad. Haaienspotters turen er tien uur per dag naar de zee, maar de sirenes om de zwemmers terug te roepen, luiden nauwelijks ...