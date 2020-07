Chaos na uitspraak BAS: degradatie Waasland-Beveren voorlopig ongedaan gemaakt, crisisberaad bij Pro League

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport heeft Waasland-Beveren gelijk gegeven met zijn klacht over de Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei, waarop beslist werd dat volgend seizoen met 16 gespeeld zou worden hoewel het seizoen 2019/2020 nog niet volledig afgewerkt was. Dat wil zeggen dat Waasland-Beveren voorlopig niet mag degraderen en een nieuwe Algemene Vergadering voor een oplossing moet zorgen. De Pro League houdt donderdag crisisvergadering.

Op de vergadering van 15 mei beslisten de profclubs de stand van het seizoen 2019/2020 na 29 speeldagen als eindstand te accepteren. Daardoor werd Club Brugge uitgeroepen tot kampioen, moest Waasland-Beveren zakken en kon volgend seizoen gewoon weer met zestien gespeeld worden.

Vlak na de Algemene Vergadering had Waasland-Beveren al aangekondigd dat het juridische stappen zou zetten, maar nadat de Belgische Mededingingsautoriteit de club vorige week ongelijk had gegeven, was de verwachting dat het BAS die redenering zou volgen. Maar dat was niet het geval. Het BAS vernietigde de beslissingen van 15 mei 2020 over de degradatie van vzw Koninklijke Voetbalclub Red Star Waasland – Sportkring Beveren uit 1A. Tenminste, tot een eventuele volgende vergadering voor een uitkomst zorgt.

Donderdag crisisberaad

Voor de Pro League is dit, uitgerekend de dag nadat een akkoord werd gevonden over de samenstelling van volgend seizoen, een pijnlijke zaak: vanochtend werd de kalender voor het nieuwe seizoen nog gepresenteerd...

De Pro League belegt daarom donderdagnamiddag (14.30 uur) een crisisvergadering om zich over het vonnis van het BAS en de gevolgen ervan te buigen. Dat zegt woordvoerder Stijn Van Bever woensdagavond aan Belga. “De Pro League neemt kennis van de uitspraak van het BAS. Er wordt geen commentaar geleverd tot na de Raad van Bestuur”, klinkt het verder in een communiqué.

Waasland-Beveren: “We hadden de hoop nooit opgegeven”

De degradatie leek na dinsdag een feit, maar Waasland-Beveren haalt een dag later dus alsnog zijn gram. “We hadden zelf de hoop nooit opgegeven”, reageert clubwoordvoerder Martijn De Jonghe woensdagavond. “De aanhouder wint: het BAS besliste dat Waasland-Beveren ten onrechte gedegradeerd werd. We vonden het heel bijzonder dat de kalender al voorgesteld werd, terwijl er nog juridische procedures lopen. Dit is een toch een kleine overwinning, al weten we natuurlijk niet wat er nog gaat komen.”

Waasland-Beveren bestudeert de beslissing van het BAS alvorens uitgebreider te reageren.