Franse buschauffeur hersendood na conflict over mondmaskers

Frankrijk verkeerd in schok na een zware aanval op een buschauffeur in Bayonne. Hij weigerde passagiers mee te nemen omdat ze geen kaartjes hadden en geen mondmaskers droegen, terwijl dat wel verplicht is. De man ligt nu met een zwaar hersenletsel in het ziekenhuis. Woensdagavond wordt er een witte mars gehouden in ere van de man.