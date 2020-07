Club Brugge kan oefenmatch tegen Beerschot niet winnen door flater van Vormer en zoekend spitsenduo

Club Brugge heeft 1-1 gespeeld tijdens de tweede oefenmatch van de voorbereiding. Vooral voor de rust was de partij tegen Beerschot best aangenaam: de scorende Diatta (1-1) maakte een flater van Vormer (0-1) ongedaan. Club speelde opnieuw met twee verschillende elftallen. Dennis, Mata en Balanta spelen pas volgende week weer mee.

Clement gaf voor de match aan dat het al beter gaat met de jongens die nog niet kunnen spelen. Op Mata, Balanta en Dennis wordt er door kwaaltjes pas vanaf volgende week gerekend tijdens de oefenmatch. “Vrij snel zal iedereen een groepstraining afwerken”, klonk hij hoopvol.

Tegenwoordig wordt bij Club Brugge alles gestreamd voor tienduizenden kijkers die de wedstrijd op een professionele manier kunnen volgen.

Herbeleef hier de volledige wedstrijd:

Dat de wedstrijd live te volgen was, was slecht nieuws voor Ruud Vormer: de kapitein lag met een ziekenhuisballetje aan de basis van de bliksemsnelle 0-1 van Noubissi. Na amper een minuutje moest Club, dat de openingsfase onder druk stond van Beerschot, dus al achtervolgen.

Gaandeweg herstelde blauw-zwart wel het evenwicht en versierde het ook enkele prima mogelijkheden, al kon het ook 0-2 gestaan hebben toen Tissoudali een rebound van dichtbij tegen de paal én lat zag gaan. Even later hing Diatta de bordjes verdiend in evenwicht met een lage schuiver in de linkerhoek: 1-1.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Het goudhaantje raakt dus op dreef, al kan dat laatste nog niet gezegd worden van het spitsenduo Okereke-Krmencik. De Nigeriaan zoekt nog steeds naar de juiste synergie met zijn Tsjechische collega, terwijl Krmencik nog steeds naar zijn eerste goaltje in blauw-zwarte loondienst zoekt. Dat hij bij een prima kopkans gehinderd werd door De Cuyper, hielp daar natuurlijk niet bij.

Vielen verder op bij Club Brugge: youngsters De Cuyper en De Ketelaere, beiden bedrijvig, in een wedstrijd waar Club naar de rust toe het commando volledig overnam. ‘CDK’ kreeg een mooie kans op de 2-1 na een mooie aanvallende combinatie met Diatta en fungeerde als draaischijf, Mechele en Deli zagen hun pogingen gekeerd door Vanhamel en de lat.

Nieuwe elf kunnen zich niet tonen

De aanvallende flow viel na de rust een beetje weg nadat Clement elf andere namen in de wei gooide. Onder andere Badji, Openda, Schrijvers, Vanaken en de Senegelaas Sagna kwamen in de ploeg. Die laatste kon zich opnieuw niet tonen, maar ook zijn collega’s lieten zich onbetuigd tegenover de ploeg van voor de rust. In een kansarme tweede helft mochten ook beloften Van den Keybus en Voet minuten maken. Vanaken kreeg vanop vrije trap nog de beste kans op de 2-1, bij Beerschot raakte Grisez nog de lat in de slotfase.

Dat veranderde allemaal niets meer aan de stand: met 1-1 tegen Beerschot trekt Club Brugge komende zaterdag al naar een nieuwe sparringpartner uit Antwerpen. Dan komt KV Mechelen op bezoek in het Basecamp.

Doelpunten: 2’ Noubissi (geen assist) 0-1, 25’ Diatta (geen assist) 1-1

Club Brugge (1ste helft): Shinton, Kossounou, Deli, Mechele, De Cuyper, Diatta, Vormer, Rits, De Ketelaere, Krmencik, Okereke

Club Brugge (2de helft): Horvath, Mitrovic, Voet, Ricca, Schrijvers, Van den Keybus, Vanaken, Sobol, Openda, Sagna, Badji