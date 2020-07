Preventieve boringen in de Kleinstraat Val-Meer leiden tot onbekende mergelholte

Riemst -

Midden in de Kleinstraat in Val-Meer werd woensdagnamiddag een onbekende holte in de mergelondergrond ontdekt. Dat gebeurde tijdens preventieve proefboringen omdat recente opmetingen met een 3D laserscanner in aangrenzende groeven het bestaan van een tunnel dwars onder de weg deden vermoeden. “Bijkomend camera- en geofysisch onderzoek moet uitsluitsel brengen over de omvang, de stabiliteit en de eventueel te nemen maatregelen” aldus Mike Lahaye, gemeentelijk coördinator groeven en veiligheid.