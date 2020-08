Van Noordkaap tot Salim Seghers: beluister hier alle afleveringen van Limpop

Limpop, dat zijn vijf Limburgse popsongs en het verhaal daarachter. Onverwacht succes, goddelijke interventie en ambitieuze plannen. Stijn Meuris, Joost Zweegers, Marcel Vanthilt, Axelle Red en Salim Seghers vertellen het allemaal. Heb je een aflevering gemist? Wij zetten hier alles nog eens voor jou samen.

#1: ‘Ik Hou Van U’ van Noordkaap

“Het is maar een walske voor een film, komaan zeg.” De jongens van Noordkaap hadden altijd een haat-liefdeverhouding met Ik Hou Van U, de song die ze schreven voor de soundtrack van de film Manneken Pis. Maar als je er één ding van kan zeggen, is het wel dat zo ongeveer iedereen in Vlaanderen de hit kent. We gingen met Stijn terug naar het jaar 1995, toen Ik Hou Van U uitkwam.

#2: ‘Wrong’ van Novastar

De single Wrong verscheen op 27 september 1999, nu bijna 21 jaar geleden. In het nummer wordt het verhaal verteld van een relatie die op de klippen is gelopen. Autobiografisch? Dat was niet de bedoeling, maar achteraf stelde Joost Zweegers vast dat de fictie realiteit was geworden. “Ik wist zelf niet goed waar mijn nummers over gingen, tot ik een halfjaar later in de situatie zat die ik zelf had geschetst in Wrong. Mijn huisgenoot bleek namelijk van froemelaré te doen met mijn toenmalig lief.”

#3: ‘De Dag Dat Het Zonlicht Niet Meer Scheen’ van Arbeid Adelt!

De Dag Dat Het Zonlicht Niet Meer Scheen is niet alleen de succesvolste single van John Terra, het is ook een song van Arbeid Adelt!, de band van Marcel Vanthilt. Blijkbaar voldoende stof voor een misverstand dat maar liefst twintig jaar aansleepte. Of, om het met de woorden van John Terra te zeggen: “Marcel zal wel gedacht hebben: ‘Die Terra, wat is me dat voor een kloot’.” Wij zochten Marcel op in Antwerpen om het uitgebreid te hebben over het nummer dat hem op de kaart van de Belgische muziek zette.

#4: ‘Rouge Ardent’ van Axelle Red

In 2013, twintig jaar na haar debuutplaat Sans Plus Attendre, was het logisch geweest dat Axelle Red een verzamelalbum zou uitbrengen. Maar in plaats van een best of bracht Axelle een nieuwe plaat uit die haar weer helemaal op de kaart zette. Titelsong Rouge Ardent werd niet haar grootste hit, maar als het aan de Hasseltse ligt, komt daar verandering in. “Ik wil Rouge Ardent opnieuw uitbrengen in Frankrijk. Voor mij is de song te belangrijk om ‘m zomaar te laten wegdeemsteren.”

#5: ‘Verlaat Me Nooit’ van Salim Seghers

Je kan wel zeggen dat Verlaat Me Nooit de carrière heeft gemaakt van Salim Seghers, die zich in Peer en omstreken gewoon Jos Aerts laat noemen. Al bijna vijftig jaar wordt deze Vlaamse kraker meegezongen door jong en oud, maar dat succes kwam er niet vanzelf, want daar was wel wat goddelijke interventie voor nodig.

Limpop is een productie van Het Belang van Limburg, in samenwerking met PXL Music. Werkten mee: Jo Smeets, Kato Poelmans, Pauline Beckers, Raymond Lemmens en Geert Nies. Reageren kan via podcast@hetbelangvanlimburg.be.