Virus kan hersenen van patiënten aantasten, ook bij milde symptomen

Het coronavirus kan de hersenen van besmette patiënten aantasten, en dat op een grotere basis dan voordien aangenomen werd. Dat meldt een team van Britse wetenschappers woensdag.

Het coronavirus kan bij patiënten die er erg aan toe zijn neurologische problemen veroorzaken, maar volgens een onderzoek van het University College in Londen (UCL) kunnen ook mildere vormen de hersenen zwaar aantasten.

“We hebben bij meer mensen dan verwacht ernstige neurologische problemen vastgesteld, die niet in overeenstemming waren met hun ademhalingsproblemen”, luidt het bij de wetenschappers van het Queen Square Institute of Neurology van de UCL. “Aangezien het nieuwe coronavirus nog maar enkele maanden in omloop is, weten we nog niet welke hersenschade het op lange termijn kan aanrichten. Artsen moeten op de hoogte zijn van de neurologische problemen die Covid-19 kan veroorzaken. Een snelle behandeling hiervan is cruciaal.”

Het coronavirus kan de hersenen zwaar aantasten, met soms dodelijke afloop. Een besmetting kan leiden tot hallucinaties, waanvoorstellingen, schade aan het zenuwstelsel en beroertes.