Nicht over president in schandaalboek: “Liegen en bedriegen, zo is Donald Trump opgevoed”

Donald Trump heeft als student een vriend betaald om in zijn plaats zijn toelatingsexamen voor de universiteit af te leggen. Dat schrijft zijn nicht Mary in een schandaalboek met de explosieve titel ‘Te veel en nooit genoeg: hoe mijn familie de gevaarlijkste man ter wereld heeft gemaakt’. Volgens haar is de Amerikaanse president opgegroeid met de filosofie dat hij moet liegen en bedriegen. “En dat doet hij nog altijd.”