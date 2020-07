Gedrogeerde fietser die wegloopt van ongeval opgesloten in gevangenis

Lanaken -

Een 23-jarige man uit Lanaken is zondag naar de gevangenis van Hasselt gebracht omdat hij enkele voorwaarden die hem door de rechtbank waren opgelegd, had geschonden. De fietser was zondag even na 1 uur ’s nachts betrokken bij een ongeval op de Bilzerbaan in Veldwezelt. Niemand raakte gewond. Maar de twintiger stelde zich uiterst agressief op ten opzichte van de bestuurder van de auto.